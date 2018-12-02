التحالف يعلن تدمير منصة صواريخ لمليشيات الحوثي في صعدة

أخبار الآن | دبي - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، أن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ لميليشيات الحوثي في محافظة صعدة اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف، رصدت محاولة تجهيز منصة إطلاق صواريخ باليستية بمحافظة صعدة من قبل الأفراد الحوثية بعد أن قامت بتمويه المنصة لغرض إخفائها واستهدفتها.

وأوضح المالكي أن ذلك جرى من خلال عمليات المراقبة المستمرة لنشاطات وتحركات المليشيات الحوثية، مضيفاً أنه على الفور استهداف قامت قوات التحالف المنصة ودمرتها كلياً.

ولفت المالكي إلى أن عملية الاستهداف، تمت بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك لقوات التحالف.

وأكد المتحدث الرسمي، على التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف، بتدمير القدرات النوعية كالصواريخ الباليستية، والتي لا يمكن للمليشيات الإرهابية الحصول عليها وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

مصدر الصورة: وكالة أنباء السعودية

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