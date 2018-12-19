عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات قبلية في الكونغو

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي خمسةُُ واربعون شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من ستين آخرين بجروح في أعمالِ عنف قبليّة اندلعت في غربِ جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسبّبت بفرارِ الآلاف إلى الكونغو.



وقال حاكمُ الإقليم إن أعمالَ العنف اندلعت ليلا حين حاول أفراد من قبيلةِ بانونو دفن أحد زعماء قبيلتهم بجوارِ أجداده في أرضٍ تُنازعهُم السيطرةَ عليها قبيلةِ باتيندي.ِ

وإقليم ماي-ندومبي الواقع على ضفة نهر الكونغو الفاصل بين جمهورية الكونغو الديموقراطية والكونغو-برازافيل تقطنه أغلبية من الصيادين والمزارعين.

وأضاف الحاكم "في هذه الليلة عاد الهدوء. لقد أرسلت الحكومة فرقة تدخّل مؤلّفة من جنود وشرطيين, نحن ندين أعمال العنف الوحشيّة التي ارتكبتها هاتان القبيلتان".

وشدّد المسؤول على أنّ "أعمال العنف هذه ليست مرتبطة بالحملة الانتخابية الجارية في البلاد. إنه نزاع بين قبيلتين" في بلد سيشهد الأحد انتخابات رئاسية وتشريعية.

وعلى الضفّة الأخرى لنهر الكونغو قالت سلطات الكونغو-برازافيل إنّه منذ اندلعت الاشتباكات عبر أكثر من 4000 لاجئ، بينهم جرحى النهر هرباً من العنف، مشيرة إلى أنّ ثلاثة من الجرحى فارقوا الحياة مذّاك متأثّرين بجروحهم.



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