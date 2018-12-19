حُكم تاريخي في نيجيريا ضد أستاذ قام بابتزاز طالباته "جنسيا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حكم القضاء النيجيري على أستاذ بالسجن عامين، لأنه طلب من تلميذات له خدمات جنسية مقابل منحهنّ درجات عالية، وهو نموذج لحالة مستشرية في البلد، وفقا للمحكمة. وحكمت مورين أونييتينو، القاضية في المحكمة العليا في أوسوغبو جنوب غرب نيجيريا، الاثنين على المدرّس الجامعي بالسجن عامين، لإدانته بتهمة "الفساد والاعتداء الجنسي".

ووصفت الصحافة المحلية هذا الحكم بأنه تاريخي. وقالت القاضية: "هذه المشكلة منتشرة كثيرا في مؤسساتنا التعليمية العليا".

وأضافت: "لا يمكن أن يستمرّ الحال على هذا المنوال.. لقد آن الأوان لان تدافع المحاكم عن أبنائنا، خصوصا البنات منهم". ويتحدث المدافعون عن حقوق الإنسان في نيجيريا عن حالات تحرّش جنسي في المدارس والعمل. لكن البوح بهذه الحالات ما زال أمرا صعبا في مجتمع محافظ.

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