ترامب يحث كوسوفو على عقد اتفاق سلام مع صربيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره رئيس كوسوفو هاشم تقي على بذل كل ما في وسعه للتوصل إلى إتفاق سلام مع صربيا وذلك بعد مرور عقدين على انتهاء الحرب بينهما.

و قال بيان لمكتب تقي إن ترامب بعث إليه رسالة قال فيها إن عدم الاستفادة من هذه الفرصة النادرة سيمثل إنتكاسة مأساوية, إذ لا يبدو على الأرجح أن فرصة أخرى لسلام شامل قد تسنح قريبا.

وأضاف ترامب في رسالته "استثمرت الولايات المتحدة كثيرا في نجاح كوسوفو كدولة مستقلة ذات سيادة".

والتزمت صربيا وكوسوفو، التي كانت إقليما تابعا لها قبل استقلالها عام 2008، في 2013 بحوار برعاية الاتحاد الأوروبي بهدف حل كل المشكلات بينهما لكن لم يتم إحراز تقدم كبير في هذا السياق.

وثار التوتر الأسبوع الماضي مجددا بين صربيا وكوسوفو عندما صوت برلمان كوسوفو بالموافقة على تشكيل جيش قوامه خمسة آلاف رجل وذلك بعد أسبوع من تحذير رئيس وزراء صربيا من أن مثل هذه الخطوة قد تدفع بلجراد إلى التدخل عسكريا.

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