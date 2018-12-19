بوتين يطرح خططه لتطوير صواريخ محظورة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

طرح الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين خططه لتطويرِ صواريخ متوسطة المدى محظورة بموجبِ معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى المُبرمة إبانَ الحرب الباردة، في حالِ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المعاهدة.



وفي اجتماعٍٍ في وزارةِ الدفاع، قال بوتين إن الصواريخَ الباليستية المحمولة سيتم تحويلها إلى صواريخ يمكن إطلاقها من البرِ في حالِ انسحبت واشنطن من المعاهدة.

وكان التوتر ازداد حول هذه المعاهدة، حيث توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من المعاهدة، في حين حذر بوتين من سباق تسلح جديد.

ووجهّت الولايات المتحدة في مطلع كانون الأول/ديسمبر إنذاراً نهائياً إلى روسيا أمهلتها فيه 60 يوما للامتثال لمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وإلا فستنسحب منها.

وتحظر هذه المعاهدة الثنائية الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى التي تطلق من البر، ولكن ليس الصواريخ التي تطلق من الجو أو البحر.

وأوضح "على الأرجح لن يكون من الصعب جداً إجراء الابحاث وعمليات التطوير المناسبة لوضع هذه الصواريخ على الأرض في حال كان ذلك ضروريا".

وتحدث بوتين مرة أخرى عن صاروخ "كينزهال" الذي كشف عنه أول مرة في إطار الاسلحة النووية من الجيل التالي في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد في وقت سابق من هذا العام.

وقال "لا احد غيرنا يملكه حتى الآن".

وأشار إلى أن نشر صواريخ كاليبر خلال الحملة الروسية في سوريا أثبت فائدته حيث سمح للجيش بتحسين "هذا السلاح الواعد جدا".



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