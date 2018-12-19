الصين تعتقل كنديّا ثالثا بعد أزمة هواوي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت السلطات الصينية مواطنا كنديا جديدا ، ليرتفع بذلك عدد الكنديين الذين تم احتجازهم حتى الآن في بكين إلى ثلاثة أشخاص، وفقا لصحيفة ناشيونال بوست الكندية.

وتحتجز الصين مواطنين كنديين بعد أن ألقت الشرطة الكندية القبض على المديرة المالية لشركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات منغ وان زهو في الأول من الشهر الحالي.

ولم تذكر الصحيفة هوية الشخص الثالث المحتجز كما لم ترد السفارة الكندية في بكين على رسالة بالبريد الإلكتروني طلبا للتعليق على تقرير الصحيفة.





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