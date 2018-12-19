الشيوخ الأمريكي يصادق على إصلاح قانون جنائي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون فدرالي حول إصلاح القضاء الجنائي، ما يفتح المجال أمام تحقيق أهم تغيير في النظام القضائي الأمريكي منذ عقود.

ويُعتبر قانون الخطوة الأولى مشروعَ قانون يلقى تأييد الحزبين تم وضعُه بصعوبةٍ بهدف تخفيف العقوبات الشديدة عن مرتكبي بعض الجُنح وإعطاءِ مزيد من الحرية للقضاة في تحديد العقوبات على المجرمين الصغار ، إضافة إلى تحسين ظروف احتجاز النساء.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد المصادقة على مشروع القانون إن "أمريكا هي أفضل دولة في العالم وعملي هو الكفاح من أجل جميع المواطنين، حتى أولئك الذين ارتكبوا أخطاء"، وأضاف "أهنىء مجلس الشيوخ لتبني الحزبين مشروع قانون تاريخي لإصلاح القضاء الجنائي".

وتم تبني مشروع القانون بـ87 صوتاً مقابل 12 صوتاً معارضاً وسيُطرح الآن أمام مجلس النواب حيث يُفترض المصادقة عليه بسرعة.

وصرّح رئيس مجلس النواب بول راين أنه ينتظر بفارغ الصبر إرسال مشروع القانون إلى مكتب ترامب، ولن يشمل مشروع القانون إلا المعتقلين الفدراليين الأمريكيين أي 180 ألفاً و789 شخصاً، بحسب الأرقام الرسمية الأخيرة.

وفي أواخر العام 2016، تم احتجاز أكثر من 2.1 مليون شخص في الولايات المتحدة، وفق إحصاءات الإدارة الأمريكية.



اقرا ايضا

ترامب يأمر بإنشاء قيادة عسكرية للفضاء