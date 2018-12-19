السترات الصفر تتسبب في فوضى عارمة على طرق فرنسا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تسبب محتجو السترات الصفر في فوضى عارمة بقطاع النقل الفرنسي، بعدما احتلوا أكشاك دفع رسوم العبور على الطرق السريعة وأحرقوا بعضها.

وقالت شركة "فنسي أوتوروت"، وهي أكبر مشغل للطرق في فرنسا، إن الاحتجاجات مستمرة حاليا في نحو 40 موقعا في شبكتها، وإن عددا من نقاط التقاطع على الطرق السريعة تعرض لأضرار بالغة وخصوصا جنوبي البلاد.

وأضافت في بيان "على قائدي المركبات اتباع أقصى درجات الحذر عند اقترابهم من بوابات دفع الرسوم أو منحدرات التقاطع على الطرق بسبب وجود الكثير من المشاة".

وألقت السلطات يوم الثلاثاء القبض على نحو 20 شخصا بعد إشعال الحرائق بينما لا يزال أربعة قيد الاحتجاز بعد حرائق اندلعت.

ولاقى عدد من الأشخاص حتفهم في حوادث طرق بسبب غلق المحتجين طرقا على مدى الأسابيع الماضية، معظمها عند تقاطعات أغلقتها مجموعات من المتظاهرين.

وبدأت حركة السترات الصفراء كاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود لكنها تصاعدت إلى مظاهرات أوسع ضد السياسات الاقتصادية الليبرالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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