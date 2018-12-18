واشنطن تريد سراييفو في الحلف الأطلسي

أخبار الآن | ساراييفو - البوسنة (ا ف ب)

أعربت واشنطن عن رغبتها في أن تُواصل البوسنة مسيرتها للإنضمام إلى الحلف الأطلسي, وفق ما أعلن أمس المسؤول الثاني في الخارجية الأميركية , الذي يزور ساراييفو حيث لا تـُشكِل هذه المسألة إجماعاً .

وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان أن واشنطن "مصممة على حماية سيادة ووحدة أراضي" البوسنة.

وحذر من "الدعوات للانشقاق أو تشكيل كيان ثالث" في هذا البلد الذي يتعايش فيه منذ نهاية الحرب الجمهورية الصربية والكيان الكرواتي-البوسني.

وأضاف "تدعم واشنطن بحماسة قرار حكومة البوسنة مواصلة مسيرة هذا البلد للانضمام إلى الحلف الأطلسي".

وتابع "عبرت عن هذا الرأي خلال لقاء مع الأعضاء الثلاثة في الرئاسة اليوم. بحثنا الموقف الأميركي الثابت أكثر من أي وقت مضى".





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