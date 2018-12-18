رئيس الوزراء البلحيكي يعلن استقالته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، استقالته بعد خسارته في اقتراع سحب الثقة، الذي اقترحه كل من الاشتراكيين وحزب الخضر.

وكان ميشيل، أعاد إطلاق حكومته منذ أسبوع، كإدارة أقلية بعد استقالة أكبر حزب في إئتلافه، خلال نزاع حول توقيع اتفاق الهجرة التابع للأمم المتحدة.

وجاء في تغريدة لمارتن دوبويسون، نائب رئيس الشؤون السياسية في صحيفة لوسوار البلجيكية "شارل ميشيل توجه "على الفور" إلى الملك لتقديم استقالته".



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