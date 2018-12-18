الرئيس الصيني: لن يتحكم أحد بقرارات الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

صرح الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ40 للانفتاح الاقتصادي في البلاد.أنّ لا أحد يمكنه أن "يُملي" على الصين ما يجب أن تفعله.

وتخوض بكين منذ أشهر عدة مواجهات مع الولايات المتحدة بسبب نزاع تجاري حادّ بين البلدين.

وكان الرئيس الصيني قد تعهّد مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الزعيم الراحل دنغ شياوبنغ في الأول من ديسمبر 1978.

و شدّد شي على أنّه لن يكون هناك تغيير في نظام الحزب الواحد. وأكّد شي أنّ الراية العظيمة للاشتراكية كانت ترفرف على الدوام فوق الصين، مضيفا إلى أنّ قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي السمة الأساسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

في الوقت الذي تواجه فيه الصين نزاعاً حادّاً مع الولايات المتحدة حول ملفات التجارة والدبلوماسية

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