اعتقال شخصين على صلة بهجوم ستراسبورغ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قبضت الشرطة الفرنسية على شخصين آخرين يُشْتَبَه في صلتهما بالهجوم في مدينة ستراسبورغ.

وقالت دوائر قضائية لوسائل اعلام أن هناك اشتباهاً في تورط الشخصين في شراء الأسلحة التي استخدمها المدعو شريف شيكات في تنفيذ الهجوم.

ومثل مشتبه به ثالث، من الوسط المحيط بشيكات، أمام قاضي تحقيقات بناءً على ما طالب به الادعاء العام الذي يحقق في قضايا الإرهاب قبل ظهر الإثنين.

وتتهم السلطات الفرنسية شيكات بفتح النار يوم الثلاثاء الماضي على رواد سوق عيد الميلاد في قلب ستراسبورغ، عاصمة إقليم الإلزاس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة أشخاص آخرين.

ولقي شيكات حتفه يوم الخميس الماضي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمدينة ستراسبورغ.

وتحفظ المحققون الفرنسيون على 6 آخرين بعد الهجوم، ولكن التحقيق أطلق سراحهم، وفقا ما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية.

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