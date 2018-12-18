إيغوري: انضمام بعض من أقليتنا لداعش دبّرته السلطات الصينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

مع انتشار أنباء عن انضمام عدد من أقلية الإيغور إلى صفوف تنظيم داعش الارهابي في سوريا، رأينا كيف أوضح أبو القاسم ان أبناء هذه الأقلية لا يملكون جوازات سفر أصلاً، فكيف لهم ان يسافروا الى خارج الصين ويتنقلوا من بلد الى بلد حتى يصلوا الى سوريا، مشيرا الى وجود مؤامرة من قبل السلطات الصينية لإظهار الإيغوريين على انهم متطرفون وإرهابيون، وبالتالي تجد حجة لوضعهم في معسكرات خاضعة لمراقبتها وإدارتها.

أما عن وصف الإيغوريين بالانفصاليين، فقد تحدث أبو القاسم ان الإيغوريين هم أصلا متواجدون منذ عام 1933وكان لهم دولة خاصة فيهم إلا انها أُسقطت لاحقا، لتقوم بعد ذلك جمهورية تركستان الشرقية في عام 1944، والتي احتلتها الصين في عام 1949، فكيف يكون الإيغوريون انفصاليين وهم في الأساس أصحاب الأرض

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