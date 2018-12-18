أمنستي": آلاف القتلى في 3 سنوات بنيجيريا

أخبار الآن | أبوجا - نيجيريا (ا ف ب)

لقي أكثر من 3600 شخص مصرعهم في مواجهات دارت في نيجيريا منذ عام 2016 بين رعاة مواش من البدو الرحّل ومزارعين من الحضر ، وفق ما أعلنت منظّمة العفو الدوليّة "أمنستي" , متّهمة الحكومة بعدم معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه.

وفي تقرير لها بعنوان "حصاد القتلى: ثلاث سنوات من المواجهات الدامية بين مزارعين ورعاة"، أوضحت المنظّمة الحقوقيّة أنّ الاشتباكات التي دارت بين الطرفين هذه السنة لوحدها, أوقعت أكثر من ألفي قتيل وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم.

واعتبرت أمنستي في بيان أنّ "عجز السلطات النيجيرية عن التحقيق في الاشتباكات وسَوق مرتكبيها أمام العدالة أذكى التصعيد الدموي للصراع بين المزارعين والرعاة والذي أودى بحياة 3641 شخصاً في السنوات الثلاث الماضية".

ووفقاً للمنظّمة غير الحكومية فإنّ القسم الأكبر من الهجمات جرى في أداماوا وبينو وكادونا وتارابا والهضبة، وهي ولايات تقع في ما يطلق عليه اسم "حزام نيجيريا الخصب والأوسط".





اقرا ايضا

بوكو حرام تحرق منازل المئات في شمال شرق نيجيريا