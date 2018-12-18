أحد أقرباء منفّذ هجوم ستراسبورغ في السجن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أفادت مصادر أمنية يوم الإثنين أنّ أحد أقرباء الجهادي الفرنسي شريف شكاط الذي قـَتل مساء يوم الثلاثاء خمسة أشخاص في هجوم مسلّح استهدف سوق الميلاد في ستراسبورغ قبل أن تقتله الشرطة بعد مطاردة استمرت يومين، ُأوقف قبل أيام ووُجّهت إليه تهمة التآمر في الهجوم.

وأكد المصدر انّ المتّهم البالغ من العمر 37 عاماً ُاوقف الخميس بشبهة تزويد شريف شكاط بالمسدس الذي استخدمه لتنفيذ هجومه الذي أوقع خمسة قتلى و11 جريحاً.

وأضاف أنّ الموقوف مثُل أمام قاضي بتهمة "الاشتراك في عصابة إرهابية إجرامية" و"الحصول على أسلحة من الفئة باء وحيازتها ونقلها من قبل شخصين على الأقل في ما يتّصل بمشروع إرهابي".

وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق قرّر حبس المتّهم احتياطياً نزولاً عند طلب النيابة العامة.

ومنذ أن أفرغ شكاط رصاصات مسدسه ليل 11 ديسمبر الجاري في ثالث هجوم جهادي تتعرّض له فرنسا هذا العام انصبّت اهتمامات المحقّقين على كشف ما إذا كان المهاجم قد حصل على مساعدة من أشخاص تآمروا معه للتخطيط للهجوم وتنفيذه أو ساعدوه لاحقاً في فراره الذي استمرّ يومين وانتهى بمقتله برصاص الشرطة.



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