فرنسا: وفاة خامس ضحية في هجوم ستراسبورغ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال مكتب مدعي باريس، أمس الأحد، إن شخصاً خامساً توفي متأثراً بجروحه التي أصيب بها، في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، على سوق هدايا عيد الميلاد في ستراسبورغ، شمال فرنسا.

وقال مسؤول بمكتب المدعي، إن الضحية من أصل بولندي، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقتل المهاجم وهو شريف شيكات، يوم الخميس، بعد أن أطلق النار على الشرطة بعد يومين من مطاردة شارك فيها أكثر من 700 من أفراد قوات الأمن.

إطلاق سراح أربعة أفراد من عائلة منفذ هجوم ستراسبورغ

وكانت السلطات الفرنسية أطلقت سراح أربعة أفراد من عائلة منفّذ الهجوم الذي استهدف الثلاثاء سوقا لأعياد الميلاد في مدينة ستراسبورغ، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في باريس.

وأعلنت النيابة العامة، أن ثلاثة أشخاص آخرين من أقرباء شريف شيكات، منفّذ الاعتداء الذي قُتل الخميس، لا يزالون قيد التوقيف.

وأعلنت النيابة العامة إطلاق سراح والديه واثنين من أشقائه لعدم توافر أي دليل ضدّهم في الوقت الراهن.

وكانت السلطات الفرنسية أطلقت عملية ملاحقة للقبض على شيكات "29 عاما" الذي نفّذ مساء الثلاثاء اعتداء هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات إرهابية استهدفت فرنسا.

والجمعة، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن تبني تنظيم داعش لاعتداء السوق الميلادية في ستراسبورغ "انتهازي تماماً".

ويركّز تحقيق الشرطة الفرنسية على كشف ما إذا كان شيكات حصل على أي مساعدة في تنفيذ الاعتداء، أو في التواري عن الأنظار.

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