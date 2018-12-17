عراة يحتجون في برشلونة للدفاع عن حقوق الحيوان

أخبار الآن| دبي-الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قد تكون واقعة غريبة من نوعها إذ تجرد ناشطون ينتمون لمنظمة Anima Naturalis من ملابسهم ومتخصصون في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان في برشلونة.

وتجمع عشرات من المدافعين عن حقوق الحيوان في ساحة "بلازا كتالونيا" التي تعد واحدة من الوجهات السياحية في برشلونة، رافعين لافتات حملت عبارة "كم من الأرواح أهدرت في سبيل معطف؟".

ودهن الناشطون أجسادهم بصبغة حمراء، وذلك احتجاجا على استخدام الفراء والجلد في الصناعات.

وأكد المتظاهرون على أهمية ما يقومون به في سبيل توعية المجتمع بالقسوة التي تتعرض لها الحيوانات من قبل الصناعات للحصول على جلودها وفرائها.

وتشير تقديرات إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد سنويا ذبح ما يقارب 32 مليون حيوان للانتفاع منها في صناعات تستعمل أجزاء من أعضائها كالجلد والفرو والشعر.

كما سبق للناشطون القيام بنشاطات مماثلة للاعتراض على ما وصفوه بـ"الممارسات الوحشية بحق الحيوان".

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