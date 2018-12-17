جنرال إيراني يقتل نفسه عن طريق الخطأ

أخبار الآن | طهران - إيران (صحف)

فارق الحياة أمس جنرال في الحرس الثوري الإيراني يقود قاعدة عسكرية في منطقة أمنية حساسة شمال شرق البلاد، بعدما أصاب نفسه بالرصاص في رأسه عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيف سلاحهن حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، مشيرة الى أن القائد العسكري هو الجنرال قدرة الله منصوري الذي شارك في الحرب الإيرانية- العراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ونعاه قائد الحرس الثوري منصوري، وأوضح أنه شارك في الحرب العراقية الإيرانية حيث جرح خلال المعارك، ليتولى بعد ذلك قيادة اللواء 12 الإمام الرضا، الفرقة 5 نصر، مقر القدس في القوات البرية للحرس الثوري، ولاحقا تم تعيينه بأمر من قائد الحرس الثوري قائدا لمقر ثامن الأئمة عام 2014.

ويشهد شرق إيران المتاخم لباكستان وأفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، اشتباكات مع عصابات تهريب المخدرات. ويعاني جنوب شرق إيران من اضطرابات أيضا بسبب انفصاليين وجماعات متشددة.

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