بيونغ يانغ تحذر واشنطن: العقوبات قد تعيق مسار نزع النووي

أخبار الآن | كوريا الشمالية (وكالات)



استنكرت كوريا الشمالية الإجراءات العقابية الجديدة للولايات المتحدة ضدها، وحذّرت من أن مثل هذه السياسة قد "تعيق مسار نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية الى الأبد".

وجاء هذا التحذير بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين كبار بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الانسان.

وتضم لائحة المسؤولين المعاقبين اسم تشو ريونغ هاي، الذي يعد الساعد اليمنى للزعيم كيم يونغ اون.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أثنت كوريا الشمالية على الجهود التي يبذلها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ، لكنها قالت إن وزارة الخارجية الأميركية "مصممة على إعادة علاقات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الولايات المتحدة الى الحالة التي كانت عليها العام الماضي والتي تميزت بالاشتباك".

والبيان الذي أصدره مدير قسم الأبحاث السياسية في معهد الدراسات الأميركية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، اتهم الولايات المتحدة ب"الاستفزاز المتعمّد" بسبب العقوبات التي فرضت على المسؤولين الثلاثة.

وأضاف البيان أنه إذا كانت واشنطن تعتقد أن سياسة زيادة العقوبات والضغوط من شأنها أن تجبر كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية، فإن هذا سيعد "أكبر خطأ في التقدير، وسيعيق مسار نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية إلى الأبد".

وفي قمة تاريخية في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي، وقّع الزعيمان ترامب وكيم بيانا غامض العبارات حول نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

لكن منذ ذلك الحين لم يتحقق أي تقدم يذكر، مع سعي واشنطن للاستمرار بسياسة العقوبات ضد الشمال حتى "النزع النهائي والكامل والمتحقق منه للسلاح النووي"، وادانة بيونغ يانغ في المقابل لمطالب واشنطن التي تشبه أسلوب "العصابات".

وأعلنت إدارة ترامب الإثنين إنها ستحتجز أي أصول أمريكية للمسؤولين الكوريين الشماليين الثلاثة بسبب دورهم في قمع حرية التعبير.

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