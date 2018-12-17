بعد فشل الإسبانية المتحولة.. فليبينية "ملكة جمال الكون 2018"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فازت ملكة جمال الفلبين كاتريونا غراي، بقلب "ملكة جمال الكون للعام 2018"، وذلك في حفلٍ أقيم، في العاصمة بانكوك بتايلاند، وقدمه الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي، بمشاركة 94 ملكة جمال من أنحاء العالم.

وتنافست غراي على اللقب مع ملكتي جمال فنزويلا وجنوب أفريقيا. وخلال المسابقة، طُرح سؤال موحد على الملكات الـ3 وهو: "ما هو الدرس الأهم الذي تعلمته في حياتك، وكيف يمكن أن يترجم بعد فوزك بلقب ملكة جمال الكون؟".

أمّا المتأهلات الـ5 اللواتي خضن فقرة طرح الأسئلة فهنّ من بورتوريكو، فيتنام، الفلبين، جنوب إفريقيا وفنزويلا. وتنوعت الأسئلة بين أهمية حرية الصحافة ومصداقية حملة "Me Too" وتشريع الماريجوانا، وصولاً إلى اعتبار البعض أنّ المسابقات الجمالية تسيئ للحملات النسائية.

وسبق موعد الإحتفال تركيزٌ كبير على ملكة جمال إسبانيا أنخيلا بونسي، وهي أول امرأة متحولة جنسياً تشارك في المسابقة، والتي لم يحالفها الحظ لأن تكون من ضمن الملكات الـ20 الأوائل.

وكانت بونسي أثارت الجدل بمشاركتها وتصريحاتها التي وصفت بـ"الجريئة"، حيثُ أكّدت أنها "تشارك في المسابقة من أجل الدفاع عن حقوق المتحولين جنسياً".

إلى جانب ذلك، فإنّ الأنظار اتجهت أيضاً نحو ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية سارة روز سامرز التي نجحت في الوصول إلى النهائيات في المسابقة، لكنها لم تحل في ترتيب الملكات الـ10 الاوائل.

وكانت سامرز قد أثارت استياء جمهورها بسبب فيديو لها عبر حسابها على "انستغرام"، سخرت فيه من ملكة جمال فيتنام هو هين نيا، قائلةً: "إنها لطيفة للغاية وتتظاهر بأنها تعرف الكثير من اللغة الإنجليزية ثم تسألها سؤالا بعد إجراء محادثة كاملة فلا ترد، بل تهز رأسها وتبتسم". كذلك، سخرت سامرز من ملكة جمال كامبوديا ريرن سيرات، وقالت: "ملكة جمال كمبوديا هنا لا تتحدث الإنجليزية، ولا يوجد شخص واحد يتحدث لغتها أيضا".

إلاّ أنّ سامرز سارعت للاعتذار لاحقاً من الجمهر، بعد تلقيها تعليقات غاضبة، وقالت: "من المهم أيضا أن نتذكر أن مسابقة ملكة جمال الكون كانت فرصة للنساء حول العالم، للتعرف على الثقافات والخبرات الحياتية الأخرى".

مصدر الصورة: edition.cnn.com

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