استهداف محطة تلفزيونية في أثينا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انفجرت قنبلة يدوية الصنع أدت إلى أضرار مادية جسيمة في محيط مبنى شبكة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الخاصة، في ضواحي العاصمة اثينا دون وقوع أي ضحايا.

واستنكر رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس هذا الهجوم، مشيراً بأنه اعتداء على الديموقراطية".

كما فتحت شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقاً في الهجوم ورجحت فرضية ضلوع مجموعات متطرفة يونانية.

وانفجرت القنبلة المؤلفة من محرّك يدوي الصنع، بعد 45 دقيقة من اتصال هاتفي أجراه مجهول بشبكة تلفزيونية أخرى وموقع إلكتروني، للتحذير من وقوع الانفجار، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة

وبعد هذا الاتصال التحذيري، أغلقت الشرطة الطرق المجاورة لمبنى الشبكة الإعلامية التي تعتبر من الأبرز في البلاد وتعود إلى عائلة مالكي السفن آلافوزوس.

وأشارت الشرطة إلى أن القنبلة التي كانت موضوعةً قرب سياج المبنى، أدّت إلى تحطيم زجاج واجهته، متسببةً "بخسائر جسيمة" كما أوضح بيان لقناة "سكاي" الواقعة في ضاحية نييو باليرو.

والاعتداءات المماثلة التي تستهدف قنوات وإذاعات ومصارف وكذلك مؤسسات عامة وممثليات دبلوماسية، تحصل بشكل متكرر في اليونان منذ سنوات عدة، وتنسب إلى مجموعات فوضوية أو يسارية متطرفة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني في بيان صادرعن مكتبه إن "الاعتداء على قناة سكاي هو اعتداء من قبل قوى خسيسة وظلامية على الديموقراطية؛ مع ذلك لن تنجح (تلك القوى) في تحقيق أهدافها بالترهيب والإرباك".



وقعت محاولة اعتداء أمام منزل نائب المدعي العام لمحكمة النقض في أثينا. وعثرت الشرطة حينها على جهاز التفجير وقامت بتفكيكه بعد اتصالين تحذيريين من مجهول لوسيلتين إعلاميتين.

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