استقالة صهر روحاني من منصب علمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استقال صهر الرئيس الايراني حسن روحاني بعد يومين من تعيينه رئيسا للمسح الجيولوجي في ايران، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا)

وتم تعيين صهر روحاني، وهو في مطلع الثلاثينات من عمره، في خطوة أثارت انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض اعضاء البرلمان.

وقال مهدي زادة في رسالة استقالته "اشكركم على ثقتكم بي واستدعائي للعمل إلى جانبكم في هذه الوزارة ، ولكنني أطلب منكم اعفائي من الخدمة حتى أواصل نشاطاتي العلمية والبحثية"، وذلك حسبما ذكرت الوكالة.

ويعد مهدي زادة طالب في برنامج الدكتوراه في هندسة النفط، وعمل مستشارا لوزارة النفط الايرانية واتحاد تايكوندو ومنظمة الشباب الوطنية، بحسب وكالة تسنيم المحافظة للأنباء.

ودافع رضا رحماني، الوزير الذي عينه، عن تعيينه قبل ساعات من استقالته، وقال إنه تم اختياره "بناء على كفاءته ولا علاقة لكونه صهر الرئيس بذلك"، بحسب ارنا.

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