قمة رئاسية لبحث سبل مكافحة بوكو حرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



التقى قادة دول منطقة بحيرة تشاد السبت، في نيجيريا، لبحث سبل مكافحة بوكو حرام، بحسب ما أعلنت الرئاسة النيجيرية.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري، لدى افتتاح أعمال القمة، إن اجتماع اليوم، هو استمرار لجهودنا المشتركة لمواجهة التحديات الكبيرة في مجال الأمن في منطقتنا.

وشارك في القمة قادة نيجيريا، والكاميرون، وتشاد، والنيجر، وجمهورية إفريقيا الوسطى وهي تأتي في أعقاب قمة مماثلة عقدت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في نجامينا.

واعتبر الرئيس بخاري أن القمة، "هي تجسيد لالتزام الدول المشاركة بمواصلة الحرب ضد عدونا المشترك بوكو حرام، ولإعادة فرض الأمن وإقرار السلام في مناطقنا".

وتابع "كان لا بد من ذلك بسبب تزايد الهجمات وخصوصاً تلك التي تستهدف العسكريين، وأعمال خطف المدنيين للحصول على فديات، والتي تقوم بها بوكو حرام بدعم من إرهابيين دوليين تسللوا الى منطقتنا".

وأكد المشاركون في ختام القمة، "تجديد التزامهم مكافحة إرهابيي بوكو حرام لإنهاء هذا التمرد بشكل نهائي"، كما التزموا بتقديم المساعدات اللازمة إلى السكان في مناطق النزاع، ودعوا المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من المساعدات إلى القوة الإقليمية التي تحارب بوكو حرام.





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