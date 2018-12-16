البابا فرنسيس يدعم ميثاق الهجرة العالمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعرب البابا فرنسيس عن دعمه لميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة، داعيا المجموعة الدولية الى التعامل "بمسؤوليةٍ وتضامنٍ وتعاطفٍ" مع المهاجرين.

وقال البابا أمام آلاف المصلين في الفاتيكان، إن الميثاق العالمي يساهم في توفير هجرة آمنة ومنظمة للمهاجرين، على أن يكون إطاراً مرجعيًا للمجموعة الدولية.

وأضاف البابا الأرجنتيني الذي جعل من الدفاع عن المهاجرين نقطة قوية، "لذلك أتمنى أن تتمكن المجموعة الدولية من أن تعمل، بفضل هذا الميثاق العالمي، بمسؤولية وتضامن وتعاطف حيال الذين غادروا بلدانهم لأسباب مختلفة".

وقد تبنى أكثر من 150 بلدا الاثنين الماضي في مراكش الميثاق العالمي للأمم المتحدة حول الهجرة.

ويحدد الميثاق غير الملزم، مبادئ الدفاع عن حقوق الانسان والاطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية، ويقدم لائحة بمختلف خيارات التعاون كتبادل المعلومات والخبرات وإدماج المهاجرين. ويدعو الى منع الاعتقالات التعسفية، ولا يجيز التوقيفات إلا باعتبارها الحل الأخير.

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