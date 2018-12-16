احتجاجات عنيفة بشوارع بروكسل ضد قانون الهجرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اندلعت اشتباكات عنيفة منذ قليل في العاصمة البلجيكية بروكسل، بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجا على قانون الهجرة.

وتأتي هذه المظاهرات العنيفة احتجاجا على ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة واللجوء، الذي وقعته نحو 150 دولة، في مدينة مراكش المغربية قبل أيام.

وقال موقع "سود أنفو" البلجيكي إن الاشتباكات بدأت بعدما قذف متظاهرون، يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف، أحجارا على الشرطة، مما جعل العناصر الأمنية تتدخل بقوة وترد عليهم بالعصي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

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