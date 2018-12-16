أربعة قتلى في تحطم مروحية في البرتغال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقى أربعة أشخاص مصرعهم على خلفية تحطم مروحية إسعاف في شمال البرتغال، كما أعلن الجهاز الوطني للطوارئ الطبية.

وأسفر الحادث الذي لم يعرف سببه بعد، إلى مقتل طياري المروحية التي عثر عليها في قرية فالونغو، وطبيب إسباني الجنسية وممرضة، كما أوضحت السلطات المحلية.

وقد اختفت المروحية وهي من طراز أوغوستا آي109 إس الذي تتولى إدارته شركة بابكوك البريطانية، عن الرادارات في حوالى الساعة 18،30 (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش) السبت، لكن الإنذار لم يصدر إلا بعد ساعتين، كما أوضح الدفاع المدني الذي عثر في النهاية على المروحية في الساعات الأولى الأحد.

وتحطمت المروحية بينما كانت متوجهة إلى قاعدتها في ماسيدو دو كافاليروس (شمال شرق) بعدما نقلت امرأة في السادسة والسبعين من العمر الى مستشفى في مدينة بورتو (شمال).

وهذا أول حادث خطير منذ حصل جهاز الطوارئ الطبية في 1997، على أولى مروحياته، كما أوضح الجهاز في بيان.





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