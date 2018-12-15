تشيلي تستضيف محادثات المناخ الخاصة بالأمم المتحدة 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الاجتماع السنوي للمناخ المنعقد في مدينة كاتوفيتسه البولندية، أمس الجمعة، أن تشيلي ستستضيف المؤتمر المقبل في 2019.

وكانت البرازيل من بين الدول المرشحة في البداية لاستضافة محادثات العام المقبل، لكن الرئيس المنتخب جايير بولسونارو ضغط على الحكومة البرازيلية لسحب عرضها الخاص باستضافة المؤتمر.

وبموجب قواعد الأمم المتحدة بشأن التناوب يتعين أن تستضيف مؤتمر العام المقبل إحدى دول أمريكا اللاتينية أو الكاريبي.



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