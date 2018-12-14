مسلحون يقتلون أكثر من 40 من الطوارق في مالي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل ما لا يقل عن 42 مدنيا من الطوارق في هجمات شنها مسلحون على مخيمات الطوارق البدوية بمنطقة ميناكا شرقي مالي.

وصرح موسى آغ عشار طوماني عضو جماعة دفاع ذاتي تابعة للطوارق في مالي، اليوم الخميس إن أطفالا في سن الثامنة بين ضحايا الهجمات التي وقعت الثلاثاء والأربعاء.

تأوي المنطقة التي تقع في البلد مترامي الأطراف الكائن في غرب أفريقيا عددا من الجماعات المتطرفة، بينها جماعات مرتبطة بمسلحي تنظيم داعش.

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