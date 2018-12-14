قراصنة إيرانيون يهاجمون حسابات مسؤولين أمريكيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين تلقب بـ "القطة المشاكسة"، حاولوا من خلال هجمات قرصنة, الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لعدد من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية.

ووفقاً للوكالة، فقد ورد في التقرير أسماء عدد من كبار المسؤولين الأميركيين المعارضين والمؤيدين للاتفاق النووي الإيراني، بالإضافة إلى أسماء مسؤولين عن تنفيذ العقوبات الأميركية ضد إيران، وكذلك أسماء العديد من العلماء النوويين.

كما شملت قائمة المستهدفين أسماء خبراء في مراكز الأبحاث الأميركية من واشنطن وأسماء نشطاء إيرانيين معارضين للنظام في طهران.

وشملت القائمة العشرات من عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بـ Yahoo و Gmail، والتي تم الكشف عنها من قبل شركة "سرتفا" للأمن الإلكتروني في لندن لدى عثورها على خادم الكتروني غير آمن.

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