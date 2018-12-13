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مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام قطارين في العاصمة أنقرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اصطدم قطاران سريعان في العاصمة التركية أنقرة صباح الخميس 13 كانون الأول (ديسمبر) ما أدى إلى سقوط 7 قتلى وإصابة حوالي 43 شخصاً حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).  

وقال المحافظ في العاصمة أنقرة، واصب شاهين، إن "هناك الكثير من المصابين في الحادث الذي وقع بينما كان القطار متجهاً في رحلة إلى إقليم قونية في وسط تركيا عندما اصطدم بقاطرة كانت تقوم بكشف روتيني على سكك الحديد".

وأضاف أن "43 شخصاً جرحوا وللاسف لقي 4 من مواطنينا حتفهم". إلا أن حصيلة القتلى ارتفعت لاحقا الى 7.

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