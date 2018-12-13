مادورو: جون بولتون يخطط لإغتيالي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم إن "مستشار الأمن القومي، في البيت الأبيض، جون بولتون، يقود مخططاً من الولايات المتحدة، يستهدف اغتياله وإنهاء ما تسمى بالثورة البوليفارية التي اعتبر أنها مستمرة في فنزويلا منذ 1999.

ووجه مادورو هذا الاتهام بعد أيام فقط من هبوط قاذفات روسية في فنزويلا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة وهو ما أطلق شرارة حرب كلامية بين موسكو وواشنطن.

وقال البيت الأبيض إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بأن القاذفات ستغادر فنزويلا يوم الجمعة.

وقال مادورو في مؤتمر صحفي "تم تكليف السيد جون بولتون مرة أخرى باعتباره زعيم المؤامرة بأن ينشر العنف في فنزويلا وأن يسعى لتدخل عسكري خارجي" مضيفا أن بولتون ينسق تدريب مرتزقة في قواعد عسكرية في كولومبيا والولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال العام الماضي إن "الخيار العسكري" مطروح فيما يتعلق بفنزويلا مما عزز مزاعم مادورو بأن واشنطن تسعى للإطاحة بحكومته اليسارية، وهو ما ينفيه المسؤولون الأمريكيون.

وفرضت إدارة ترامب عدة جولات من العقوبات ضد فنزويلا منذ العام الماضي.

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