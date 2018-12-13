عملية أمنية في ستراسبورغ بحثاً عن منفذ الهجوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - وكالات

نفذت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، عملية أمنية خاصة، في حي نويدرف بستراسبورغ، بحثاً عن منفذ الهجوم المسلح، الذي ضرب سوق عيد الميلاد وسط المدينة، الثلاثاء الماضي، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وانتشرت قوات الآمن، في الشوارع، لمنع حركة السيارات والمشاة. في سياق متصل، احتجزت الشرطة الفرنسية، أسرة المشتبه به في حادثة إطلاق النار، التي وقعت أول أمس في مدينة ستراسبورغ، بهدف الاستجواب.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر لها صلة بالتحقيق، إنّ والدي المشتبه به في إطلاق النار في ستراسبورج الفرنسية، وشقيقيه احتجزاً للاستجواب.

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