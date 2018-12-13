"رينو" تعلن قرارها النهائي بإبقاء غصن رئيساً لمجلس إدارتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "رينو" الفرنسية، اليوم الخميس، عن قرارها النهائي والرسمي بشأن رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة أنه "سيبقي كارلوس غصن رئيساً له، بعدما أظهر تحقيق داخلي حول تصريح مدخوله، أنه يتوافق مع القوانين الفرنسية".

وكانت تقارير اعلامية تحدثت، اليوم الخميس، عن توجه "رينو" بشأن القضية، إذ رجّح بعضها تخليها عن غصن، المحتجز في اليابان منذ 19 تشرين الثاني الماضي بتهمة التهرّب الضريبي. وكشفت التقارير أنّ "الشركة الفرنسية كانت تتجه للتخلي عن غصن، بعدما ألمّت بمعلومات عن التحقيقات التي أجرتها شركة نيسان التي ترأسها غصن سابقاً وأدت إلى اعتقاله"، مشيرةً إلى أنّ "الشركة الأخيرة زودت رينو بمعطيات التحقيق، الإثنين الماضي".

وكان القضاء الياباني وجّه تهمة التهرب الضريبي إلى غصن، الإثنين الماضي، وهو معرض للسجن مدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية قيمتها 90 ألف دولار، وفقاً لما ذكره خبراء استناداً إلى إدانات سابقة طالت 99% من الأشخاص عن التهمة نفسها في اليابان.

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