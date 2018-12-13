"رينو" تتخلى عن كارلوس غصن المعرّض للسجن 10 سنوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- شركة "رينو" الفرنسية تعلن تخليها عن كارلوس غصن.

- غصن معرض للسجن 10 سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة 90 ألف دولار.

إليكم التفاصيل:

أعلنت شركة "رينو" الفرنسية للسيارات، اليوم الخميس، عن قرارها بشأن مديرها العام كارلوس غصن، المحتجز في اليابان منذ 19 تشرين الثاني الماضي، بتهمة التهرّب الضريبي. وكشفت التقارير أنّ "الشركة الفرنسية تخلّت عن غصن، بعدما ألمّت بمعلومات عن التحقيقات التي أجرتها شركة نيسان التي ترأسها غصن سابقاً وأدت إلى اعتقاله"، مشيرةً إلى أنّ "الشركة الأخيرة زودت رينو بمعطيات التحقيق، الإثنين الماضي".

ولفتت التقارير إلى أنّ "قرار رينو جاء بسبب عدم إبلاغ غصن عن دخله من نيسان بين 2015 و2017 المقدر بنحو 5 مليارات ين، أي ما يعادل 44 مليون دولار".

وكان القضاء الياباني وجّه تهمة التهرب الضريبي إلى غصن، الإثنين الماضي، وهو معرض للسجن مدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية قيمتها 10 ملايين "ين" أي ما يعادل 90 ألف دولار، وفقاً لما ذكره خبراء استناداً إلى إدانات سابقة طالت 99% من الأشخاص عن التهمة نفسها في اليابان.

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وتقدم غصن بطعنٍ على تجديد احتجازه بعد ظهور اتهامات جديدة عن ارتكابه المخالفات المالية، وهي مخالفات دفعت الادعاء إلى اتهامه رسمياً، وتجديد احتجازه حتى 20 كانون الأول الجاري، مع إمكانية رفض إخلاء سبيله لقاء كفالة. إلى ذلك، فإنّ الامر نفسه سيسري على مسؤول تنفيذي آخر تم اعتقاله مع غصن، هو الأميركي غريغ كيلي، المتهم أيضاً بتزوير تقارير مالية للتقليل من قيمة من دخله.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أنّه "باستطاعة الادعاء العام الياباني إضافة المزيد من الاتهامات لتمديد احتجاز غصن وكيلي، مع وجود مخاوف من فرار الاثنين إذا تم الإفراج عنهما بكفالة".

مصدر الصورة: فرانس24

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