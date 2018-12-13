تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يلبس سترة صفراء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رامي الشوشاني)

أصدر فرع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب تسجيلا لزعيمه أبو مصعب عبد الودود حول مظاهرات السّترات الصّفر في فرنسا بعنوان "فرنسا بين لعنة نهب الثروات ونار الاحتجاجات". وأرجع عبد الودود أسباب هذه الاحتجاجات والموجة الثورية التي تشهدها فرنسا إلى التدخلات الفرنسية في إفريقيا ودعمها الأنظمة التي تعارض التنظيم في القارة السمراء. أكثر تفاصيل مع رامي الشوشاني

أصدر أمير فرع تنظيم القاعدة في منطقة المغرب عبد المالك دروكدال، الملقّب بأبي مصعب عبد الودود رسالة صوتية جديدة، مدّتها ثلاثون دقيقة تقريبا، مرفقة بصور مختلفة، منها صور احتجاجات "السّترات الصّفر" في فرنسا.

رسالة عبد الودود، والّتي حملت عنوان "فرنسا بين لعنة نهب الثّروات ونار الاحتجاجات"، ركّزت بشكل كامل تقريباً على الأحداث الأخيرة في فرنسا. الرّسالة تمّ إصدارها على حساب تويتر تابع لما تسمّى بـ"مؤسسة الأندلس" وهي الذّراع الإعلامي لتنظيم القاعدة.

من خلال هذا الإصدار الأخير، يحاول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الرّكوب على الحراك الشّعبي في فرنسا. وصوّر التّدخل الفرنسي في أفريقيا كجزء من مؤامرة "النّخبة" لاستغلال النّاس في الدّاخل و الخارج. و في التّسجيل تمّ استخدام كلمة "النخبة" ثلاث مرّات على الأقل: "النخبة الفرنسية الفاسدة" مرّتين و "النّخبة الفاسدة" اعتمدها مرّة واحدة.

و بهذا، يريد التّنظيم ربط المشاكل السياسيّة الدّاخليّة لفرنسا بسياستها الخارجيّة في أفريقيا. خطاب عبد الودود الشّعوبي بدا مثيرا للدّهشة، إذ بدا وكأنّه جاء على لسان معارضين أو ناشطين سياسيّين فرنسيّين. ومع ذلك، هناك نقطة جديرة بالملاحظة. إذ أنّ زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب دمج انتقاداته ذات التوجّه الشعبويّ مع أفكاره الجهاديّة. فهو يسعى للرّكوب على حالة الاضطراب السياسيّ في فرنسا ليقوم بتسويق أيديولوجيةّ التّنظيم.

لطالما تحدّث قادة القاعدة مراراً وتكراراً عن التّكاليف الاقتصادية للحروب الّتي تلت الحادي عشر من سبتمبر و كونها استنزفت موارد أميركا. بالطبع، هذا الادّعاء يحمل جانبا من الحقيقة، و عبد الودود قدّم حجة مماثلة ، زاعمًا أن "السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية في فرنسا يكمن في إنفاقها العسكري، وفي عمليّة النّهب الّتي تقوم بها ما سمّاها بالنّخب الفرنسية الفاسدة، وسياسة الاحتلال والحرب". ولخّص جميع المشاكل الاقتصاديّة الّتي تشهدها فرنسا في سبب واحد ألا وهو: التّدخل العسكري الفرنسي في أفريقيا.

أبو مصعب عبد الودود أضاف بأن "الشعب الفرنسي" يجب أن "يستمع إلى صوت الشعب في إفريقيا" ... "الذي يتم سحقه تحت أقدام الجنود الفرنسيين وسياسيّيهم الفاسدين، الّذين ينهبون ثرواته من أجل مصلحة أصحاب الشركات الكبرى ".

بهذا التّعبير، هو يريد القول بأنّ مشاركة فرنسا في أفريقيا تحرّكها مصالح الشركات. حتى أنّه ذكر كمثال عائلة روتشيلد، التي غالباً ما تكون في صميم مختلف نظريّات المؤامرة. و أضاف بأنّ "الفرنسيين يموّلون هذه الحروب المستمرّة عن طريق رواتبهم الهزيلة، التي تتراجع قيمتها مع مرور الوقت" كما استشهد عبد الودود بـ "الحرب المكلفة في مالي" ، بالإضافة إلى "التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا و وسط أفريقيا وباقي الدّول الأفريقية الأخرى ".

كما قال "إن الحرب التي يبدو أنها تدافع عن مصالح الشعب الفرنسي والديمقراطية المزعومة هي في الواقع إثراء للنخبة الفرنسية الفاسدة وإفقار لشعبها المضطهد الّذي ضللته ذرائع وسائل الإعلام الفرنسية الكاذبة".

زعيم القاعدة في بلاد المغرب يقول إن أمريكا تعرضت للإذلال في أفغانستان

عبد الودود خاطب الشّعب الفرنسي مباشرة ، مدّعيا أن حروب بلادهم مسؤولة عن "تدهور مقدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي المتدني". وأشار إلى تجربة فرنسا في الجزائر ، قائلاً إن فرنسا "تواصل أخطاء الماضي". و إنّ هذا "سيؤدي حتمًا إلى نفس النتائج."

و أضاف زعيم التّنظيم الإرهابيّ بأنّه بالرّغم من "معاناة الشعب الفرنسي" ، يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة الإنفاق العسكري بنسبة تصل إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من أجل "تأمين الحروب الباهظة ". و خاطب الفرنسيّين قائلا بأنّ هذا "لا يعني سوى المزيد من المشاكل بالنسبة لكم ومزيدا من التّدنّي في مستوى معيشتكم".

وأضاف: "يجب أن تطلبوا من بلدكم وقف تدخلاتها العسكريّة، و قوموا بإجبار سياسيّيكم على التركيز على مشاكل فرنسا والخروج من مالي وليبيا وبقية بلدان إفريقيا".

واستشهد عبد الودود بتجربة بريطانيا "بعد تورّطها في العراق" وألمانيا كذلك، وذكر أيضا إسبانيا على وجه الخصوص و أشار إلى الفترة الّتي تلت هجوم القاعدة على مدريد في عام 2004 ، و كيف استسلمت الحكومة الإسبانية لطلبات "شعبها" الّذي أجبر الحكومة "على الانسحاب من العراق". عبد الودود أشار أيضاً إلى أمريكا ، معتبراً أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة أقوى بكثير من فرنسا، إلا أنها فشلت "بعد ما يقرب من عقدين من غزوها لأفغانستان". وهي اليوم، "تسعى للتفاوض مع من سمّاهم بالمجاهدين" ، قاصدا طالبان.

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يسعى لإقامة دولة

ربط عبد الودود الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة بالماضي الاستعماري للبلاد ، مدعيا أن "ظلم فرنسا وجيشها" للمسلمين "يعود إلى قرنين". و أنّ "لعنة" هذه الممارسات يعاني منها الشّعب الفرنسيّ.

لكن طموحات عبد الودود الاستبدادية بدت واضحة. إذ انتقد ما وصفه بغزو الحكومة الفرنسية " لأرض مالي منذ ما يقرب من ستة أعوام وإطاحتَها لحكم الشّريعة في أزاواد بتواطؤ ودعم دولي وإقليمي" ، لحماية الشّعب المالي من الإرهاب" الشّيء الّذي اعتبره عبد الودود غير صحيح، مرجعا أسباب تدخّل فرنسا في مالي لغايات اقتصادية بحتة.

عبد الودود ينتقد ماكرون والحكومة الفرنسية

خلال رسالته الصّوتيّة، انتقد زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشيرا إلى تراجع شعبيته في الأشهر الأخيرة. و دعاه لأن يولي اهتمامه إلى مشاكل فرنسا الدّاخليّة بدل التّدخّل في أفريقيا.

من جهة أخرى، نفى عبد الودود في نفس التّسجيل، مقتل أمير جبهة تحرير ماسينا في غارة جوية فرنسيّة نهاية شهر نوفمبر الماضي وسط مالي، بعد تسجيل فيديو ظهر فيه محمد كوفا رفقة إياد اغ غالي ويحيى أبو الهمام. وقال إن محمد كوفا لم يكن موجوداً في المكان الذي هاجمه الفرنسيون حتى يُقتل، وهذا في رد على وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي التي أكدت أمام البرلمان الفرنسي قَتْلَ محمد كوفا، وقالت إنه قتل رفقة 35 مقاتلاً في جبهة تحرير ماسينا.

و ختم عبد الودود، بأنّ فرنسا "تخسر" حروبها في إفريقيا. داعيا رجال القبائل وشعوب المنطقة للاحتجاج ضد التدخل الغربي ، قائلاً "الآن هو وقت التضحية والجهاد". و أنّهم "أمل الأمة" ، إلى جانب "إخوانهم في الجبهات الأخرى ، من شبه القارة الهندية إلى الصومال ، مروراً بالشّام واليمن. و أكّد أن حرب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب هي جزء من جهاد عالمي.

و من هنا نفهم التّركيز في الهجوم على فرنسا و استغلال الأوضاع المتأزّمة فيها و الرّكوب عليها، لأنّ فرنسا حاليّا هي من تقف في طريق حلم بناء الخلافة المزعومة بلاد المغرب.

عبر الاقمار الصناعية من تونس مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية السيدة بدرة قعلول

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