تعرض موقع وزارة الخارجية الفرنسية للقرصنة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، أن بيانات شخصية لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة, موضحة ان تلك البيانات تتضمن معطيات حساسة. وكانت الوزارة قد فتحت منذ عام الفين وعشرة، خدمة "أريان" التي تسمح للمسافرين في مهمة أو رحلة إلى الخارج, بالتسجيل على الانترنت خصوصا للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنهم خلال تنقلاتهم.

وقال البيان، إن "بيانات شخصية مسجلة" على هذه المنصة "سرقت" و"يمكن أن تستخدم لغير أغراضها".

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