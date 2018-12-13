تسعة قتلى و 47 جريحا في تركيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل تسعة اشخاص وجرح 47 آخرون بعد اصطدام قطار سريع بقاطرة في العاصمة التركية الخميس، وفق ما أعلن مسؤولون. وقال وزير النقل التركي جاهد طوران في تصريحات تلفزيونية إن ثلاثة من القتلى هم من مشغلي القطار، مضيفا أن أحد الجرحى توفي في المستشفى. وأشار الى أن 47 جريحا يخضعون للعلاج في المستشفيات.

ووقع الحادث عندما كان القطار السريع متجها من محطة القطارات الرئيسية في أنقرة الى محافظة قونية في وسط البلاد، وعلى متنه كما نقلت صحيفة حرييت 206 مسافرين. وفق وقت سابق أعلن مكتب والي أنقرة أن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة. وارتفعت حصيلة القتلى بشكل متسارع، وكان محافظ أنقرة واصب شاهين قد ذكر الخميس صباحا أن اربعة أشخاص قتلوا في الحادث.

اقرأ المزيد:

مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام قطارين في العاصمة أنقرة