ترامب: هجوم ستراسبورغ يؤكد بناء الجدار مع المكسيك

أخبار الآن | واشنطن- أمريكا (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية إطلاق النار في سوق للميلاد في فرنسا تعزز مطالبه بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وطالب ترامب في تغريدة :" تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الامريكي ونانسي بيلوسي، التي ستتولى في يناير رئاسة مجلس النواب"، بإعطاء الأصوات لكي يكون هناك مزيد من الأمن على الحدود"

وتابع "يجب على تشاك ونانسي أن يعطونا الأصوات لكي يكون لدينا المزيد من الأمن على الحدود" في إشارة الى تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الامريكي ونانسي بيلوسي، التي ستتولى في يناير رئاسة مجلس النواب.

وكان الرئيس الأمريكي استقبل الثلاثاء في البيت الابيض المسؤولين وجرى بحث معمق لاقامة جدار على حدود المكسيك، والذي وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية، فيما يرفض الديمقراطيون منحه الأصوات اللازمة في الكونغرس لتمويله.

وأضاف أن "الديمقراطيين والرئيس أوباما قدموا 150 مليار دولار لايران ولم يحصلوا على شيء في المقابل، لكن لا يمكنهم تقديم 5 مليار دولار للأمن الوطني ولبناء جدار؟".

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