بكين تحتجز كنديين وأوتاوا تعدهما مفقودان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت ولاية أوتاوا الكندية أمس أنّ العاصمة الصينية بكين استدعت مواطناً كندياً ثانياً مقيماً في الصين للتحقيق معه. وأشارت إلى أنّ الحكومة الكندية تعتبره الآن مفقوداً , بعدما فشلت كل محاولاتها للاتّصال به.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية "غيّوم بيروب" لوكالة فرانس برس أنّ المفقود يدعى "مايكل سبافور" ويقيم في الصين حيث يدير مؤسسة "باكيتو للتبادل الثقافي" التي تعنى بتنظيم رحلات تجارية وسياحية ورياضية إلى كوريا الشمالية والتي ساعدت النجم السابق في كرة السلة الأمريكية "دنيس رودمان" على زيارة البلد المعزول.

ويأتي إعلان أوتاوا عن فقدان مواطنها في الصين بعد أيام على توقيف السلطات الصينية الدبلوماسي الكندي السابق "مايكل كوفريغ"، الدبلوماسي السابق والخبير لدى مجموعة الأزمات الدولية أثناء زيارة له إلى بكين. يذكر أن السلطات الصينية كانت قد اعتقلت كوفريغ بعيد اعتقال السلطات الكندية "مينغ وان زهو" المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات.

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