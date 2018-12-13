بدء التصويت على "بريكست" يناير المقبل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



يتوقع أن يصوت البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير المقبل على مشروع اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب جدول الأعمال الذي نشرته وزيرة الشؤون البرلمانية أندريا ليدسوم اليوم ، فإن مجلس العموم سينشغل بالنظر في مسودات قوانين أخرى الأسبوع المقبل, قبل أن يعلق أعماله في إجازة تستمر من عشرين كانون الأول/ديسمبر حتى السابع من شهر كانون الثاني/يناير. وكانت ماي تعهدت بأن يتم التصويت بحلول 21 كانون الثاني/يناير.

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