القصر الرئاسي الهندي يتعرض لغزو.. آلاف القردة تجتاحه (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غزت آلاف القردة من فصيلة المكاك ريسوس، مجموعة من المنشآت الحكومية في الهند، من بينها القصر الرئاسي ووزارتي الدفاع والمالية.

وبحسب موقع "إنسايد إيدشن"، فإنّ "مسؤولين قدّروا وجود ما بين 4 و 5 آلاف قرد داخل وحول المباني الحجرية الرملية الحمراء"، لافتاً إلى أن "القردة قامت بسرقة الطعام وإتلاف خطوط الكهرباء وسرقة الوثائق عبر النوافذ".

وإثر "الغزو" المفاجئ، اتخذ الموظفون في مختلف الدوائر الحكومية تدابير احتياطية لتجنب القردة المؤذية.

وفي هذا الصدد قال كارتيك ساتيانارايان، وهو ناشط محلي في مجال حقوق الحيوان: "هذه مشكلة لن تحل إلا مع مرور الوقت"، موضحاً "أن الخطوة الأولى لاستئصال المشكلة، هي في تشجيع السكان المحليين على التوقف عن إطعام القردة، لأن تقديم الموز للقردة أمر شائع في المنطقة بسبب معتقدات دينية".

وتعتبر فصيلة المكاك ريسوس، هي الأكثر شيوعاً في جنوب ووسط آسيا.

مصدر الصورة: يوتيوب

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