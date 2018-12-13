السجن مدى الحياة لـ"آكلي لحوم البشر" في جنوب أفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قضت محكمة في جنوب أفريقيا بالسجن مدى الحياة على رجلين متّهمين بالاحتفاظ بأجزاء وأنسجة بشرية. وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أنّ "المتهمين هما نينو مباثا (33 عاماً) ولونيساني ماغوباني (32 عاماً)، وقد عمدا أيضاً إلى أكل لحمٍ بشري"، لافتةً إلى أنّ "ضحيتهما هي زانيلي هلاتشوايو (24 عاماً)، التي كانا قتلاها خلال العام الماضي، وقاما بتقطيعها وتمزيقها".

وخلال المحاكمة، وصفت القاضي بيتر أولسن جريمة المتهمين بأنها "أفظع جريمة" بحق البشر.

وكانت الشرطة اعتقلت مباثا الذي يعمل كمعالجٍ تقليدي، بعدما سلّم نفسه للسلطات في إيستكورت بمقاطعة كوازولو - ناتال، وكان يحمل حقيبة تحتوي على بقايا بشرية عبارة عن رجل وذراع امرأة. إلاّ أنّ الصدمة كانت في ما كلام مباثا أمام الشرطة، حيثُ قال: "لقد تعتب من أكل لحوم البشر".

"مزاعم" مباثا لم تصدقها الشرطة في البداية، فقرّرت إرسال قوّة لمداهمة منزله، الأمر الذي مكّنها من العثور على أعضاء بشرية أخرى. وإبّان هذه الجريمة، عمدت الشرطة إلى اعتقال 7 اشخاص، تمّ فيما بعد الإفراج عن 5 منهم، فيما بقي مباثا وماغوباني رهن الاعتقال.

وأثارت هذه الجريمة الشنيعة سخط سكان المنطقة، الذين أبدوا احتجاجاً واسعاً على هذه الجريمة، الأمر الذي حدا بالعديد منهم بالوقوف خارج مبنى المحكمة بإنتظار الحكم على المتهمين، في تعبيرٍ عن استنكارهم لجريمتهما.

إلاّ أن الحكم لم يصدر بحق مباثا وزميله بسب أكلهما لحماً بشرياً، إذ لا يوجد قانون واضح ومباشر ضد أكل لحوم البشر في جنوب أفريقيا. غير أنّ تقطيع وتمزيق جثة بشرية والاحتفاظ بها يعدّ جريمة واضحة وموصوفة في القانون.

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