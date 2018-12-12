مقتل اثنين وإصابة عشرات مع اقتراب انتخابات في بنغلادش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل اثنان من موظفي الحملات الانتخابية وإصيب العشرات في بنغلاديش اليوم ، عقب اشتباكات قبل الانتخابات العامة في 30 ديسمبر الجاري. وتسعى رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الفوز بولاية ثالثة على التوالي، مع انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية أول أمس ، خاصةً أن منافستها الرئيسية في السجن بعد إدانتها في اتهامات تقول إنها مسيسة. وقاطع حزب بنغلاديش الوطني آخر انتخابات في 2014 ووصفها بغير نزيهة، لكنه أعلن مشاركته هذه المرة، لكنه يُطالب بوجود مراقبين دوليين للانتخابات التي يعتقد أنها ستزور.

وذكرت الشرطة أن موظفين من الحزبين اشتبكوا أمس الثلاثاء خارج العاصمة داكا، ما أدى لمقتل اثنين من موظفي الحملة الانتخابية لرابطة عوامي، واتهم المتحدث باسم رابطة عوامي، حسن محمود، حزب بنغلاديش الوطني بمحاولة "تخريب المناخ السلمي ولذلك يهاجمون رجالنا". ونفى حزب بنغلاديش الوطني الاتهام وقال إن 200 على الأقل من أنصاره أصيبوا، واتهم موظفي رابطة عوامي بمهاجمة موكب الأمين العام للحزب، وهو ما نفاه حسن.

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