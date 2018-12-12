فيديو من تظاهرات فرنسا: "لا تفسدوا بلدكم كالعرب" ما حقيقته؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

انتشر مقطع فيديو لفرنسية تصرخ خلال مظاهرات السترات الصفر قيل أنها من أفراد الشرطة وتوجه نداءًا للمحتجين بأن يتوقفوا عن إفساد بلدهم وأنها صرخت قائلة " لا تفسدوا بلدكم مثلما أفسد العرب أوطانهم " .

لكن في الحقيقة بقراءة بسيطة لما قالته السيدة يتبين أنها أولا من المتظاهرين وليست من الشرطة ، وحديثها كان موجهاً للشرطة ، كما أنها لم تأت على ذكر العرب أبداً .

المرأة الفرنسية خاطبت شرطة باريس وهي غاضبة قائلة « من العار عليكم أن تفعلوا بنا هذا .. نحن لسنا مسلحين» .

كما دعت المتظاهرة الشرطة إلى الإنضمام لجموع الغاضبين فى الشارع من أصحاب السترات الصفر، حتي يناضلوا لاجل نسائهم وأطفالهم حسب قولها .

وظلت السيدة تناشد الشرطة بالتوقف عن التعامل مع المتظاهرين بعنف ، وصرخت " هناك قتلى ، لماذا يحدث هذا .. لسنا مسلحين .. نحن نحبكم "

وكانت تظاهرات أصحاب السترات الصفر قد شهدت اياما عاصفة رغم الغاء ماكرون زيادة الضريبة على الوقود حيث طالب المتظاهرون بخفض الضرائب ورفع الحد الأدني للاجور وتحسين مزايا المعاشات ، وقد وصل أعداد المعتقلين لحوالي 1220 متظاهر ا.

مصدر الصورة : LDC news agency

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