الإفراج عن مديرة هواوي بــ6.5 ملايين يورو

أخبار الآن | فانكوفر- كندا(وكالات)

حدّد قاضٍ كندي قيمة الكفالة المالية مقابل إطلاق سراح المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانزهو بـ 6,5 ملايين يورو. كما اشترط القاضي أن تسلِّم وانزهو جوازي سفرها وتـُقيم في واحد من المنزلين اللذيّن تمتلكهما في فان كوفر ، وترتدي سواراً إلكترونياً في كاحليها لتعقّب تحركاتها ومراقبتها على مدار الساعة.

وقال القاضي أمس الثلاثاء، في ختام جلسة استماع، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنّ "خطر عدم مثولها أمام المحكمة" التي ستنظر في طلب الولايات المتحدة تسلّمها "يمكن خفضه إلى مستوى مقبول من خلال شروط المراقبة التي اقترحها محاموها". وستعقد في 6 شباط/فبراير أول جلسة استماع، للنظر في طلب الولايات المتحدة تسلّمها من كندا.

وتشتبه وسائل الإعلام في بكين بأن توقيف مسؤولة كبيرة في مجموعة هواوي، إحدى أولى مجموعات الاتصالات في العالم، ليس سوى آخر محاولة تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحجيم شركة تكنولوجية صينية كبرى.

وقبل توقيف المديرة المالية لهواوي مينغ وانزو في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت هواوي على القائمة السوداء في العديد من الدول الغربية الممتدة من الولايات المتحدة إلى نيوزيلاندا، التي قررت إقصاء ثاني أكبر شركة في العالم للهواتف الذكية من شبكاتها بدرجات متفاوتة.

وهو ما يضع طموحات الصين لتصدير تكنولوجيا الاتصالات في مأزق، مع تزايد مخاوف الدول الغربية حيال مخاطر سيطرة بكين على البنى التحتية الحيوية لأمن هذه البلدان.

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