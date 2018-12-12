اسبانيا تُعلن رفع الحد الأدنى للرواتب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم ، أنه سيزيد بمرسوم الحد الأدنى للأجور 22%، في جلسة لمجلس الوزراء يوم 21 ديسمبر الجاري، والتي ستعقد في برشلونة. وأضاف أن الزيادة ستدخل حيز التطبيق "ابتداءً من 2019" وستشكل "أهم زيادة منذ 1977

وباعلانه رفع راتب الحد الأدنى الشهري بمرسوم، من 858 يورو الى 1050 يورو، يعمد بيدرو سانشيز الى تمرير تدبير أساسي من مشروعه لميزانية 2019، ولا يتوفر له في هذا الوقت الدعم الضروري لإقراره بالتصويت في البرلمان.

وبموجب مشروع الميزانية المنشور في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، سيكلف هذا التدبير الدولة 340 مليون يورو، وقد انتقدته المعارضة اليمينية بقسوة.

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