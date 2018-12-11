ترامب يصادق على استراتيجية اسلحة الدمار الشامل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صادق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، على استراتيجية وطنية لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل لتنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية والمتطرفة ، فضلاً عن ممارسة الولايات المتحدة للضغوط المتواصلة ضد الجماعات التي تحاول الوصول لهذه الأسلحة . كما تشمل الاستراتيجية تعزيز واشنطن لدفاعاتها لتتمكن من صد أي هجوم محتمل يَعتمد على هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل.

وتسعى واشنطن من خلال الاستراتيجية الجديدة بمنع الوصول إلى هذه الأسلحة واستخدامها بما يشمل استهداف اختصاصي هذه الجماعات ومن يسهلون لها الطريق للحصول على هذه الأسلحة.

يذكر أن أكتوبر الماضي شهد تصديق ترامب على استراتيجية وطنية أشمل لمكافحة الإرهاب تشمل تفاصيل كيفية مواجهة داعش وغيرها من المنظمات داخل الولايات المتحدة وخارجها.

لكن الاستراتيجية، التي تم التوقيع عليها، الاثنين، تشمل اتخاذ خطوات تفصيلية لمنع وصول الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية إلى الجماعات المتطرفة والخطرة.

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