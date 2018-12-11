تحذيرٌ من "أزمة دستورية" محتملة في عهد ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر 44 عضوا سابقا في مجلس الشيوخ الامريكي الاثنين من مخاطر تحدق بالديموقراطية في الولايات المتحدة ومن "أزمة دستورية" تهدد البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقال الأعضاء السابقون المنتمون إلى الحزبين الجمهوري والديموقراطي إن أمريكت تدخل مرحلة خطيرة، وإنهم يشعرون أن من واجبهم أن يرفعوا صوتهم بشأن مخاطر بالغة تهدد دولة القانون والدستور ومؤسساتها الحاكمة وأمنها القومي. ووصفوا الوضع الحالي في الولايات المتحدة بأنه أزمة دستورية.

وكتبوا "إننا عند نقطة انعطاف حيث المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها ديموقراطيتنا ومصالح أمننا القومي هي على المحك، وعلينا الحفاظ على سيادة القانون وقدرة مؤسساتنا على العمل بحرية واستقلالية".

وتابعت المجموعة أنه "في لحظات حرجة أخرى من تاريخنا، حين كانت أزمات دستورية تهدد أسسنا، فإن مجلس الشيوخ هو الذي وقف دفاعا عن ديموقراطيتنا. واليوم يعد من تلك اللحظات".

وحض موقّعو المقالة أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين والمقبلين على التثبّت من أن "الولاء الحزبي والمصالح الفردية لا تحل محل المصالح الوطنية"، في وقت تشهد الولايات المتحدة انقساما عميقا بين جمهوريين وديموقراطيين منذ تولي ترامب السلطة.

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