بكين: لن نقف مكتوفي الأيدي في قضية "مينغ"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي، إذا تعرض مواطنوها لسوء معاملة في الخارج، ملمحة بذلك إلى توقيف المديرة المالية لمجموعة "هواوي" للاتصالات في كندا.

وشدّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في خطاب خلال اجتماع دبلوماسي في بكين، على اهتمام بلاده الدائم بأمن كل المواطنين في الخارج.

وأضاف أن "الصين لن تبقى أبداً مكتوفة الأيدي أمام حالات سوء معاملة تمس بشكل تعسفي حقوق مواطنين صينيين، ومصالحهم المشروعة، مؤكداً أن بكين "لن تألوا جهداً لحماية الحقوق القانونية للمواطنين الصينيين".

ودعت الخارجية الصينية الإثنين، إلى إطلاق سراحها، بسبب مشاكل صحية، قالت إنها يمكن أن تتفاقم خلال حبسها.

وأوقفت مينغ وانتشو، (46 عاما) في الأول من كانون الأول/ديسمبر في كندا، بطلب من الولايات المتحدة، خلال توقفها بين رحلتين بين هونغ كونغ والمكسيك.

اقرأ أيضا:

كندا توضح أسباب توقيف المديرة المالية لهواوي