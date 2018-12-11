النواب البريطانيون سيصوتون على اتفاق بريكست قبل يناير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية الثلاثاء، أن اتفاق بريكست بين لندن والاتحاد الأوروبي، سيطرح لتصويت النواب البريطانيين "قبل 21 كانون الثاني/يناير".

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الاثنين، إرجاء التصويت الذي كان مرتقباً الثلاثاء، وبدء محادثات جديدة مع القادة الأوروبيين للحصول على تنازلات بشأن النص، بعدما بات شبه مؤكد أن الاتفاق سيرفض أمام مجلس العموم.

في سياق متصل، أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا ناتالي لوازو، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لندن، لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو الاتفاق الوحيد الممكن، مشيرة إلى أنّه يتوجّب على الاتحاد الاستعداد لبريكست من دون اتفاق.

وحذّرت لوازو، لدى وصولها إلى اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي غداة قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاء تصويت البرلمان على هذا الاتفاق الذي كان مقرراً الثلاثاء، من أن "اتفاق الانسحاب هو الاتفاق الوحيد الممكن".

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